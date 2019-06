Ônibus capota, cai na ribanceira e mata dez em rodovia de Campos Jordão

(foto: Corpo de Bombeiros PMESP)

. Esse foi o saldo de um, que ocorreu por volta das 21h30 desteno Km 31(SP-123), São Paulo.Segundo o Corpo de Bombeiros da região, o coletivo traportava cerca de 40 passageiros. A causa da batida ainda não foi esclarecida. O que se sabe até o momento é que o ônibus colidiu com os automóveis e a moto antes de cair na ribanceira.Acionado às 21h38, o resgate mobilizou 17 viaturas dos Bombeiros, Polícia Rodoviária e Polícia Militar. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Regional de Taubaté e à Santa Casa de Pindamonhangaba. As vítimas fatais foram levadas ao IML de Taubaté.Relatos de passageiros e testemunhas dão conta de que o ônibus, que pertence à empresa Brasil Santana, de Praia Grande, estava, aparentemente, sem freio. A excursão levava turistas de Campos Jordão de volta a Cubatão, na Região Metropolitana de São Paulo.A rodovia, que ficou interditada durante parte da madrugada, foi liberada por volta das 6 da manhã desta segunda (10). Otentou falar com a empresa, sem sucesso.