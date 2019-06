Segurança é baleado em assalto no Shopping Metrô Itaquera

Um segurança foi baleado após um assalto a uma loja do Shopping Metrô Itaquera, em Itaquera, zona leste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 7. Até o momento, ninguém foi preso.



O assalto foi anunciado por volta das 10h50, segundo a Polícia Militar. Não há informação de quantos criminosos participaram do roubo.



O grupo teria baleado um segurança terceirizado e fugido em seguida. A vítima foi socorrida ao Hospital Santa Marcelina, também em Itaquera.



Apesar da ocorrência, o shopping continuou funcionando normalmente nesta sexta-feira.



O caso foi registrado no 64.º Distrito Policial (Cidade AE Carvalho), de acordo com a PM.



Em nota, o Shopping Metrô Itaquera afirma que "prestou atendimento de primeiros socorros" ao segurança e "encaminhou a vítima ao hospital mais próximo".



Também diz colaborar com as autoridades para "esclarecimento dos fatos".



Em 2016, outro vigilante já havia sido baleado em uma tentativa de assalto no shopping.