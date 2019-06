Barragem em Nova Lima tem nível de emergência reduzido, diz Vale

A Vale informou que a barragem Vargem Grande, na mina de Abóboras, em Nova Lima (MG), teve seu status alterado, com redução do nível de alerta de 2 para 1. A mineradora explica que a mudança quanto ao Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM) foi registrada o sistema SIGBM da Agência Nacional de Mineração (ANM) na terça-feira, 4.



Em comunicado, a Vale diz ter feito uma série de melhorias na estrutura desde janeiro, entre as quais rebaixamento do nível de água do reservatório; limpeza dos canais de drenagem e estudos de sensibilidade com empresa auditora para avaliação de impacto na estabilidade e avaliação técnica das deformações apresentadas no sistema de monitoramento por inclinômetros. "A expectativa é de que, com a continuidade dessas ações, a estrutura seja totalmente retirada da condição de alerta", diz a nota.



Também a operação assistida na rodovia BR-356, entre os quilômetros 37 e 40, que poderia ser atingido por um eventual rompimento, não será mais necessária, segundo a empresa.



A Vale lembra que em 20 de fevereiro decidiu "por questão de segurança" declarar a estrutura em nível 2 de emergência e promover a evacuação da Zona de Autossalvamento (ZAS), devido à falta de parâmetros para avaliação de deformações apontadas no sistema por inclinômetros. Foram retiradas 51 pessoas do condomínio Solar da Lagoa e das vilas "A" e Codornas da empresa AngloGold Ashanti.



A mudança do nível de alerta também foi informada à Defesa Civil, e a Vale afirma que pretende marcar uma reunião com os moradores da ZAS para avaliar o retorno para as casas.