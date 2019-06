Polícia apreende oito adolescentes após confusão em escola de Carapicuíba

A Polícia Civil apreendeu nesta segunda-feira, 3, oito adolescentes suspeitos de participarem de uma confusão na Escola Estadual Maria de Lourdes Teixeira, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. As imagens em que os jovens aparecem atirando carteiras e gritando em sala de aula ganharam repercussão após reportagem da TV Globo exibida neste domingo.



A professora que dava aula no momento da confusão na sexta-feira, 31, relatou ter sido ameaçada pelos alunos e acrescentou que o clima de tensão é constante na escola. Segundo a polícia, os adolescentes foram autuados por associação criminosa e serão apresentados à Vara da Infância e da Juventude.



Em nota, a Secretaria da Educação do Estado disse repudiar "todo e qualquer ato de violência dentro e fora do ambiente escolar" e acrescentou que a diretoria regional de ensino está à disposição da docente. A pasta informou que sete alunos foram suspensos e os responsáveis foram chamados. "O Conselho Tutelar está acompanhando o caso."



O conselho tinha uma reunião marcada para o fim da tarde desta segunda para deliberar sobre sanções quanto ao caso, "podendo ser decidido até pela transferência compulsória desses estudantes", segundo informou a Secretaria da Educação. Até o início da noite, não havia sido divulgado o desfecho da reunião.



A pasta da Educação disse ainda que a escola possui professor mediador que "trabalha na resolução de conflitos e incentivo à cultura de paz".