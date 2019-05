Justiça autoriza emprego da Força Nacional em Belém por mais 18 dias

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública na Região Metropolitana de Belém. A portaria estendendo o prazo de atuação da Força Nacional na região está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 27.



Segundo a Portaria, o emprego da Força poderá ser feito por mais 18 dias, a contar de 5 de junho, "em caráter episódico e planejado, em apoio aos órgãos de segurança pública do Estado do Pará, nas ações de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio". Esse prazo do apoio prestado pela Força Nacional poderá ainda ser prorrogado, se necessário.