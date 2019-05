Seis brasileiros são encontrados mortos em apartamento no Chile

Vítimas estavam no sexto andar do prédio (foto: Corpo de Bombeiros de Santiago/Divulgação)

%uD83D%uDD34AHORA - Se trata de gran acumulación de monóxido de carbono en piso de edificio de departamentos, Mosqueto y Santo Domingo. %u2014 Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) May 22, 2019

Prédio está localizado entre as ruas Mosqueto e Santo Domingo (foto: Reprodução/Google Street View)

Seisnesta quarta-feira em um apartamento deapós terem inalado, supostamente, informou o comandante da polícia da capital chilena. Eles estavam de férias e tinham alugado umno Centro da cidade, onde sentiram um mal-estar físico, o que os levou a pedir ajuda ao cônsul brasileiro, que se dirigiu ao local, acompanhado de policiais.Quando a equipe chegou ao local, na Rua Santo Domingo, a cerca de 12 quarteirões do Palácio de La Moneda, sede do governo chileno, os policiais tiveram de arrombar o apartamento, onde encontraram os corpos. “Pudemos constatar que havia seis pessoas falecidas, quatro adultos e dois menores, e que possivelmente sua morte teria sido provocada por emanação de gás”, afirmou o comandante Rodrigo Soto à imprensa local.O Corpo de Bombeiros procedeu à evacuação imediata do edifício. Depois, foram feitas medições no apartamento, onde se descobriram altas concentrações de monóxido de carbono, gás que não tem cheiro e cuja inalação provoca a morte.Os seis turistas brasileiros estavam no Chile há uma semana e o apartamento foi alugado por meio de um aplicativo na internet. Quando a polícia entrou no local, notou que todas as janelas estavam fechadas, o que teria provocado a grande concentração do gás, explicou Soto. O clima na capital chilena nos últimos dias tem sido de forte frio, com a temperatura ontem chegando a 12°C nos termômetros e sensação próxima de 10°C no fim da tarde.Os policiais isolaram as ruas vizinhas ao prédio e iniciaram uma investigação para confirmar as causas das mortes dos turistas, enquanto os bombeiros faziam buscas até o fim da noite desta quarta-feira por possíveis vazamentos de gás no local. Autoridades do Ministério Regional da Saúde da Região Metropolitana de Santiago e funcionários da Superintendência de Energia e Combustíveis (SEC) também foram ao local.Nos últimos 20 anos aumentou o número de estrangeiros de várias nacionalidades morando em apartamento nas altas torres residenciais do Centro da capital chilena. Muitos imóveis, porém, têm condições precária de conservação pois é permitido morar mais de uma família num mesmo imóvel.entrou em contato com o Itamaraty e ainda aguarda um posicionamento sobre o caso.