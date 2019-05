PF prende mulher com 4 quilos de skunk no aeroporto de Brasília

A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta terça, 21, no Aeroporto de Brasília uma passageira de 22 anos, procedente de Manaus, com quatro tabletes da droga escondidos em duas malas.



A mulher embarcou na capital amazonense com destino a São Paulo. Na conexão em Brasília, em fiscalização de rotina, os policiais desconfiaram da "atitude suspeita da jovem" e a abordaram.



Ao passarem as bagagens da mulher pela máquina de raio X, os policiais federais verificaram nas imagens "a presença de substância com características de droga".



Após abrirem as malas, os federais encontraram dois tabletes de skunk em cada bagagem envoltos em plástico transparente.



Em janeiro deste ano, ela já havia sido presa em Manaus pelo mesmo crime. No entanto, em audiência de custódia, foi liberada 6 horas após a prisão em flagrante. Já em abril, a mulher confessou ter feito outra entrega de drogas em Guarulhos, na Grande São Paulo.



A presa foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no DF e responderá pelos crimes de tráfico de drogas, falsificação de documento público e uso de documento falso.