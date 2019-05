Final de semana é marcado por duas chacinas no Nordeste do País

Moradores do bairro Guamá, em Belém, veem movimentação da polícia após chacina em bar deixar 11 mortos e 1 ferido neste domingo (19) (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Ao menos 11 pessoas foram assassinadas em um bar do bairro Guamá, em Belém, Pará, na tarde deste domingo, 19. Equipes da Delegacia de Homicídios da capital paraense estão no local do crime colhendo os detalhes do caso. As primeiras informações são de que homens armados chegaram em carros e motos e efetuaram os disparos, atingindo as pessoas que estavam dentro do bar. O governo do Estado deve fazer uma entrevista coletiva ainda neste domingo para dar mais detalhes do crime.Esta é a segunda chacina que ocorre no País em menos de 24 horas. Na noite do sábado, 18, seis pessoas foram mortas na cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, na Bahia. Duas das vítimas eram adolescentes. Eles estavam conversando na frente de uma casa quando foram alvejadas por ocupantes de um Fiat Siena. Uma sétima pessoa, também atingida pelos disparos, sobreviveu.

"Tinha uma festa no lugar. Muitas pessoas conseguiram escapar pelos fundos. Foram confirmadas 11 mortes e um baleado que foi socorrido", afirmou o secretário da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará (Segup), Ualame Machado, em entrevista coletiva em Belém, uma das capitais mais violentas do país.





Entre os mortos, há seis mulheres, incluindo a dona do bar, e cinco homens.

"Quase todas as pessoas foram baleadas na cabeça", acrescentou Machado.

Segundo ele, "todas as linhas de investigação" estão sendo consideradas, incluindo ligações com o tráfico de drogas.

A chacina teria sido cometida por sete homens que chegaram armados a bordo de uma moto e de três automóveis, atiraram e conseguiram fugir.

O bar onde aconteceu a execução fica no bairro de Guamá, um dos que receberam em março passado o reforço de agentes federais para conter a criminalidade.