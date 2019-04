Perseguição policial e tiroteio assustam moradores na zona norte do Rio

Uma perseguição policial terminou com ao menos um homem baleado durante um tiroteio na noite de quinta-feira, 18, na Penha, bairro da zona norte do Rio. O confronto assustou moradores da região, que precisaram se proteger dos tiros.



Segundo informações da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Parque Proletário estavam em patrulhamento quando abordaram um automóvel na Avenida Brás de Pina, uma via movimentada da região.



Os ocupantes do carro teriam começado a atirar ao perceberem a aproximação dos policiais. Os agentes reagiram, houve confronto e perseguição ao automóvel ocupado pelos suspeitos. Segundo a polícia, um suspeito ficou ferido e foi preso quando tentava se esconder dentro de um shopping da região. Os agentes apreenderam um fuzil.