Linha 3-Vermelha do Metrô terá funcionamento parcial na Sexta-feira Santa

Quem pretende utilizar o Metrô no feriado de Sexta-feira Santa, 19, precisa ficar atento porque duas estações da Linha 3-Vermelha vão permanecer fechadas ao longo do dia.



Ainda de acordo com a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), o fechamento dessas duas estações ocorre para a realização de obras de modernização das vias.



O Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) será acionado. Segundo a companhia, o passageiro que costuma embarcar em Corinthians-Itaquera e Artur Alvim poderá utilizar ônibus gratuitos que estarão à disposição entre as estações. A área de transferência em Corinthians-Itaquera do Metrô para a CPTM também ficará fechada durante todo o dia.



Outra alternativa para quem vai ao centro da cidade é utilizar a Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que faz o trajeto entre as estações Estudantes e Luz, com transferência no Tatuapé.



Funcionamento na segunda-feira



Na segunda-feira, 22, a abertura das estações do Metrô das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata será antecipada para as 4 horas da manhã. O objetivo é atender quem desembarca pelos terminais rodoviários Tietê, Jabaquara e Barra Funda.