Carnaval 2019: Anhembi já tem setores esgotados para desfile do Grupo Especial

A menos de 15 dias para o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do carnaval de São Paulo, ingressos para setores do Sambódromo do Anhembi para o sábado, 2 de março, já estão esgotados. Segundo a Liga das Escolas de Samba de São Paulo, todos os ingressos para as arquibancadas dos setores A e C e as cadeiras de pista dos setores A e B foram vendidos.



Neste dia, quando ocorre o segundo dia do evento, vão desfilar as agremiações Águia de Ouro, Dragões da Real, Mocidade Alegre, Vai-Vai, Rosas de Ouro, Unidos de Vila Maria e Gaviões da Fiel.



Para o primeiro dia de desfiles, que será realizado no dia 1º de março, os ingressos podem ser comprados pela internet até o próximo dia 19 aqui. É necessário se cadastrar para fazer a compra. Neste dia, o público poderá acompanhar a apresentação das escolas Colorado do Brás, Império de Casa Verde, Mancha Verde, Acadêmicos do Tucuruvi, Acadêmicos do Tatuapé, X-9 Paulistana e Tom Maior.



A venda online para o segundo dia de desfiles será encerrada no dia 20, mas, segundo a Liga, a venda de ingressos vai continuar sendo realizada na bilheteria do sambódromo, localizada na Avenida Olavo Fontoura, 1.209, portão 1, Santana, após esse prazo.



Valor dos ingressos



O preço dos ingressos para arquibancada varia entre R$ 90 e R$ 190. Para cadeiras e mesas de pista, os valores ficam entre R$ 370 e 2.420. A bilheteria funciona das 12h às 20h, de segunda a sexta, e das 10h às 18h, aos finais de semana. Como os ingressos são nominais, é necessário levar RG e CPF, que serão cadastrados no momento da compra.



Regras do sambódromo



O público não pode entrar no Anhembi portando armas, com guarda-chuva, garrafas de vidro e de plástico, latas, fogos, substâncias tóxicas, bandeiras com mastro e caixas térmicas. Também não é permitido entrar com alimentos e bebidas.



Menores de idade



Não é permitida a entrada de menores de cinco anos. Crianças entre 6 e 12 anos só podem entrar acompanhadas pelos pais ou responsáveis. Quem tem entre 13 e 17 anos só pode ver os desfiles na companhia de responsáveis maiores de idade.



Acessibilidade



Há lugares reservados para cadeirantes e seus acompanhantes no sambódromo nos setores A ao G. No setor C, o espaço está disponível apenas na arquibancada. Pessoas deficientes e seus acompanhantes pagam meia entrada.



Também é oferecido transporte por meio das vans acessíveis do serviço Atende das 18h às 8h nos dias de desfile a partir dos seguintes pontos: Metrô Portuguesa Tietê até o sambódromo, Pavilhão do Anhembi (estacionamento) até o sambódromo (linha interna) e posto da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), na Avenida Olavo Fontoura.