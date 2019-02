CSN: É 'precipitado' divulgar detalhes sobre descomissionamento de barragem

Em resposta a questionamento feito pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a CSN afirma ser "precipitado" divulgar neste momento detalhes como prazo e valores envolvidos no descomissionamento da barragem Casa de Pedra, anunciada pela companhia após o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da Vale, localizada em Brumadinho (MG).



Segundo a CSN, a iniciativa exige várias etapas de caráter técnico e é uma consequência natural do processamento de rejeito a seco, que foi iniciado pela CSN Mineração em 2016. Segundo a companhia, divulgar detalhes, mesmo que de forma preliminar, não é possível já que as próximas etapas ainda estão sendo objeto de revisão técnica por conta da complexidade do processo.