Médica cubana é morta pelo marido com golpes de chave de fenda

(foto: Reprodução/Facebook )

O vigia Daílton Gonçalves Ferreira, de 45 anos, foi preso em flagrante na noite de domingo, 3, após admitir ter assassinado sua esposa, a médica cubana Laidys Sosa Ulloa Gonçalves, de 37 anos, no Jardim Olinda, em Mauá, cidade da Grande São Paulo.Familiares da vítima acionaram a Polícia Militar informando que o vigilante havia matado a esposa com golpes de chave de fenda. Parentes informaram a placa do veículo de Ferreira, que foi encontrado trafegando pela estrada dos Fernandes, em Ribeirão Pires, cidade vizinha.À polícia, o vigia confessou ter matado a esposa, depois de dizer que tinha ouvido "vozes" que pediam para que ele fizesse isso, e apontou uma área da mata onde o corpo estava enterrado. Na residência do casal, a PM apreendeu a ferramenta utilizada para cometer o crime.Ferreira foi preso em flagrante e indiciado por homicídio qualificado, feminicídio e ocultação de cadáver no 1ºDP de Mauá. Laidys Sosa fez parte do Programa Mais Médicos em Ribeirão Pires.