CSN diz que até o fim de 2019 estará processando 100% dos rejeitos a seco

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. 10/11/2017)

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informa que o encerramento das operações da barragem Casa de Pedra, em Congonhas, no Estado de Minas Gerais, faz parte de medidas já adotadas pela sua controlada, a CSN Mineração, em andamento desde 2016, e que visam o processamento a seco do rejeito gerado no processo produtivo de sua mina de Casa de Pedra.