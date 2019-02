SP: cratera de 50 m de comprimento se abre em conjunto habitacional na zona norte

O solo cedeu e abriu uma grande cratera no estacionamento do conjunto habitacional Cingapura da Avenida Zaki Narchi, no Carandiru, zona norte de São Paulo, na madrugada desta terça-feira, 5. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desmoronamento provocou uma fissura de 50 metros de comprimento, 5 metros de largura e 2 metros de profundidade. Quatro carros caíram na fenda.



Três viaturas dos bombeiros foram encaminhadas ao local do episódio, que não deixou vítimas. Equipes da Defesa Civil municipal se deslocaram ao local, mas até o momento não sabem informar as razões do incidente.



Em 2016, o rompimento de uma galeria provocou a abertura de outra cratera, com cerca de 20 metros de comprimento, na área de lazer do mesmo conjunto habitacional. Cerca de cinco anos antes, em 2011, os moradores do Cingapura Zaki Narchi organizaram um protesto após uma decisão judicial que ordenava a retirada dos moradores do local. Na época, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) apontou para a existência de gás metano no subsolo do terreno, com risco de explosão.