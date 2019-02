Receita pega 266 quilos de cocaína em carga de amianto no porto de Santos

A Alfândega da Receita do Porto de Santos, em operação conjunta com a Polícia Federal, localizou 266 kg de cocaína escondidos em um contêiner destinado ao Porto de Chennai, na Índia. A carga passaria por baldeação no porto de Antuérpia, na Bélgica.



O cão de faro da Alfândega sinalizou positivamente para a presença de droga e a imagem escaneada "possibilitou a localização do estrado contaminado".



Segundo a Assessoria de Comunicação Institucional da Receita, o trabalho de análise de risco baseado em critérios específicos, inclusive fazendo uso de imagens não intrusivas - raio X -, possibilitou que equipes de fiscais selecionassem um contêiner com carga regular de amianto.



Os auditores suspeitam da técnica criminosa denominada rip-on/rip-off, em que a droga é inserida em uma carga lícita sem o conhecimento dos exportadores e importadores.