Unesp divulga lista de aprovados no vestibular 2019

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou na manhã desta sexta-feira, dia 1º, a lista com os aprovados em primeira chamada no vestibular 2019. Ao todo, são ofertadas 7.365 vagas em 23 cidades de todas as regiões do Estado de São Paulo.



As matrículas serão feitas primeiramente de forma virtual, etapa obrigatória, no site da Fundação Vunesp. Os convocados em primeira chamada devem se matricular das 10h desta sexta-feira até as 18h de segunda-feira, 4.



A segunda chamada será divulgada na quarta-feira, 6. A Unesp foi a primeira universidade estadual paulista a adotar reserva de vagas para alunos de escola pública. Para este ano, a instituição destinou 50% das vagas ofertadas (3.698) para alunos da rede pública.