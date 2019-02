Paralisação de motoristas e cobradores bloqueia Terminal Guaianases, em SP

Uma paralisação de ônibus causa transtornos no Terminal Guianases, na zona leste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, dia 1º. Segundo a SPTrans, motoristas e cobradores das linhas paralisadas estacionaram os veículos na entrada da estação desde 5h10, o que impede o acesso de outros ônibus ao terminal.



São cinco linhas afetadas: 3064/10 Cid. Tiradentes - CPTM Guaianazes; 3026/10 Vl. Iolanda II - CPTM Guaianazes; 4051/10 Jd. São Paulo - CPTM Guaianazes; 4052/10 CPTM Guaianazes - Metrô Itaquera; 4055/10 CPTM Guaianazes - Vl. Solange.



Com dificuldades para acessar o terminal de ônibus, os passageiros usam a linha 11- Coral, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) como alternativa, o que causa lotação das plataformas.



A SPTrans informou que irá autuar a empresa Transunião "devido a falhas no cumprimento das partidas programadas para a manhã desta sexta-feira".