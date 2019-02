Vale consegue decisão para restabelecer atividade de terminal em Mangaratiba

A Vale anunciou nesta noite de quinta-feira, 31, que obteve decisão favorável para restabelecer as atividades no Terminal da Ilha Guaíba, que foram suspensas após interdição pela prefeitura de Mangaratiba (RJ). A prefeitura alegou que a companhia não havia apresentado as licenças ambientais do empreendimento. Segundo a Vale, as licenças foram apresentadas e a prefeitura cancelou a ordem de interdição.



A prefeitura havia determinado também uma multa de R$ 20 milhões. O terminal está localizado na parte Leste da Baía da Ilha Grande, voltada para a barra de entrada e bem no início da Baía de Sepetiba, dentro dos limites do município de Mangaratiba. Construído em 1973, o terminal recebe cerca de 40 milhões toneladas por ano de minério de ferro, que chegam por vagões e passam pelo transbordo no terminal, e depois são levados por navios ao Porto de Sepetiba para exportação.



Em outro comunicado, a Vale informa que foi notificada do bloqueio de mais R$ 800 milhões pela Justiça Trabalhista. No total, a companhia tem R$ 12,6 bilhões bloqueados pela Justiça por conta do desastre em Brumadinho.