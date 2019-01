SP: trens do monotrilho da Linha 15 colidem, sem vítimas; Metrô abre sindicância

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) abriu sindicância para apurar a colisão entre dois trens do monotrilho da Linha 15 - Prata no fim da noite desta terça-feira, dia 29. O acidente envolveu composições vazias e não registrou vítimas. As operações do monotrilho não foram afetadas no início da manhã desta quarta-feira, dia 30.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu por volta das 23h10 na altura da estação Jardim Planalto, na zona leste da capital paulista. Um trem que seguia vazio para uma área não operacional quando colidiu com outro veículo parado na plataforma. Por ser uma estação em obras, o local estava vazio no momento do acidente e ninguém se feriu.



Em nota, o Metrô de São Paulo informou a usuários nas redes sociais que abriu uma sindicância para apurar as causas do acidente.