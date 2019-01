PF investiga pagamento de propina a diretores e ex-diretores do BRB

(foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

Uma operação deflagrada nesta terça-feira, (29/1), pela Polícia Federal investiga um suposto esquema de pagamento de propina de R$ 16,5 milhões a diretores e ex-diretores do Banco de Brasília (BRB), em troca de investimentos no antigo Trump Hotel, no Rio de Janeiro.O presidente licenciado da instituição Vasco Cunha Gonçalves, além dos diretores Financeiro e de Relações com Investidores, Nilban de Melo Júnior, e de Serviços e Produtos, Marco Aurélio Monteiro de Castro são os alvos da operação.Outros investigados são Diogo Cuoco e Adriana Cuoco, filho e nora do ator de telenovelas Francisco Cuoco e Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, neto do general João Baptista Figueiredo.A operação é fruto da delação premiada de executivos da Odebrecht, do corretor Lúcio Bolonha Funaro, operador de propinas para o MDB, e do empresário Ricardo Siqueira Rodrigues embasaram a operação da PF.