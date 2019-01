Senador Otto Alencar coleta assinaturas para CPI sobre desastre em Brumadinho

O senador Otto Alencar (PSD-BA) está coletando assinaturas dos colegas para apresentar o pedido de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) sobre o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG). Segundo a assessoria de imprensa do senador, ele já teria conseguido as 27 assinaturas necessárias para que o colegiado passe a investigar o desastre.



Se confirmadas as assinaturas, o pedido de criação da CPI deve ser feito logo no início do ano legislativo, nesta sexta-feira, 1º. Segundo o senador, em declarações divulgadas pela Agência Senado, "a Vale dominou Minas Gerais, tornando o Estado refém e manipulado na concessão de laudos técnicos" para construção dessas barragens.



As discussões sobre a CPI devem acontecer somente após a escolha do novo presidente da Casa. A eleição está programada para começar às 18 horas desta sexta-feira.