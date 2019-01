Agência de Mineração diz que Vale fez vistoria em dezembro e não achou problemas

A Agência Nacional de Mineração (ANM) declarou que a mineradora Vale vistoriou, em dezembro, estrutura da barragem de Brumadinho (MG), que rompeu nesta sexta-feira, 25, sem ter apontado qualquer tipo de falha de segurança. As informações, segundo a agência, foram declaradas pela própria Vale, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração (SIGBM), que é administrado pela ANM. "Baseada em vistoria realizada em dezembro último, por um grupo de técnicos da empresa, estes não encontraram indícios de problemas relacionados à segurança desta estrutura", disse a agência em nota.



A ANM, que é responsável por fiscalizar barragens de rejeito mineral, afirmou ainda que três relatórios técnicos da Vale que garantiam a estabilidade da estrutura da barragem de Brumadinho (MG) foram apresentados ao longo do ano passado.



"A concessionária apresentou em março de 2018 a primeira Declaração de Condição de Estabilidade dessa barragem. Realizou sua revisão periódica de segurança em junho de 2018, tendo apresentado a respectiva Declaração de Condição de Estabilidade, como também, apresentou em setembro de 2018, a terceira Declaração de Condição de Estabilidade, expedida por auditoria independente".



A barragem de Brumadinho que se rompeu é uma estrutura para contenção de rejeitos de minério de ferro. Está classificada como de porte médio e, segundo a agência, não apresentava pendências documentais. Sobre sua segurança operacional, está classificada na categoria de "risco baixo", mas de "dano potencial associado alto", devido a perdas de vidas humanas e dos impactos econômicos sociais e ambientais que seu rompimento pode causar.



A agência declarou que encaminhou equipe técnica sediada em Belo Horizonte para o local, além de técnicos de Brasília (DF). O diretor-geral da ANM, Victor Hugo Froner Bicca, e o diretor da agência Tasso Mendonça também vão para o local na manhã deste sábado, 26, para participar das diligências.