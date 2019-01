Jovem grávida é morta pelo namorado no interior de SP

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite desta terça-feira, 22, em Ibaté, no interior de São Paulo, sob a acusação de matar a namorada de 22 anos. O casal morava junto há cerca de quatro meses e o suspeito foi localizado ao lado da Rodovia Washington Luís (SP-310), após parar em um telefone de emergência da concessionária da pista e ligar confessando o crime.



Policiais rodoviários detiveram o rapaz e, na residência onde os dois moravam, no Jardim Cruzado, localizaram o corpo da vítima, Luana Ramos Vilhena, caído no quarto. Ela teria sido morta após receber e apagar uma mensagem de celular antes que o namorado pudesse vê-la.



Revoltado, ele contou que enforcou e desferiu facadas na companheira, que estava grávida de três meses. O caso foi qualificado no Plantão da Polícia Civil de Araraquara (SP) como feminicídio e o adolescente, encaminhado para a unidade local da Fundação Casa.



De acordo com o delegado Adriano Callsen Alexandrino, o corpo da vítima passou por exames do Instituto de Criminalística que apontarão se a morte foi por asfixia ou por causa dos ferimentos causados pelas facadas.