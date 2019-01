Prefeitura de SP não recebe proposta para patrocinar carnaval de rua

Nenhuma empresa apresentou proposta de interesse em patrocinar o carnaval de rua de São Paulo. Na manhã desta terça-feira, 22, a Secretaria Municipal de Subprefeituras abriu sessão pública de licitação, mas não houve nenhum interessado para o custeio da operacionalização e prestação de serviços.



O edital foi lançada em 9 de janeiro, depois de uma primeira versão em dezembro que foi suspensa para ajustes. A concorrência aberta pela Prefeitura de São Paulo previa que a empresa vencedora deveria investir ao menos R$ 19 milhões. No ano passado, o edital definia R$ 15 milhões para investimento.



Como não houve interessados, a secretaria declarou o certame "deserto". "Após o encerramento desta sessão, os próximos passos para a captação do patrocínio serão definidos em conformidade com a legislação", disse em nota.



O edital previa que a empresa vencedora poderia se associar a até quatro outras empresas e tinha o direito de expor a marcas nos trios elétricos, camisetas e banheiros químicos.