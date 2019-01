Chacina deixa sete mortos e quatro feridos em Itaboraí e São Gonçalo (RJ)

Uma disputa entre grupos rivais de traficantes de drogas deixou sete mortos e quatro feridos em Itaboraí e São Gonçalo, municípios do Grande Rio, vizinhos da capital, entre a noite de domingo, 20, a madrugada desta segunda-feira, 21.



Quatro pessoas foram mortas no fim da noite de domingo em Itaboraí. Pouco depois, por volta de 1 hora, outras três pessoas foram assassinadas em São Gonçalo.



Testemunhas ouvidas pelo Bom dia Rio, da TV Globo, contaram que quatro homens chegaram armados e encapuzados em um carro prato e anunciaram que iriam matar todas as pessoas que tivessem envolvimento com o tráfico de drogas.



Os quatro feridos foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.