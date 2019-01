Enem 2018: Inep divulga resultado do exame

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 foram divulgadas na manhã desta sexta-feira, 18. Os candidatos que fizeram o exame podem acessá-las pela Página do Participante, no site enem.inep.gov.br ou pelo aplicativo Enem 2018.



Para acessar, é preciso informar CPF e senha. O espelho da Redação, ou seja, detalhes da correção do texto só sairá no dia 18 de março, junto com as notas dos treineiros.



Nesta sexta, o Inep também divulga os resultados gerais, com a proficiência média das quatro áreas de conhecimento e da Redação.



Os resultados no Enem podem ser usados pelos estudantes para concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e para participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).



Reportagem do Estado aponta que alunos pobres têm só 0,16% de chance de estar entre os melhores do Enem. O levantamento mostrou ainda que, entre os estudantes com nível socioeconômico maior, a possibilidade de estar no grupo com as notas mais altas é de 25%.



Sisu



As inscrições para o Sisu começam na próxima terça-feira, 22, e vão até as 23h59 do dia 25. Os interessados podem escolher duas opções de curso e é permitido alterar a escolha durante o período de inscrições.



No dia 28, será divulgado o resultado da chamada regular e as matrículas serão entre os dias 30 de janeiro e 4 de fevereiro.



Entre os dias 28 de janeiro e 4 de fevereiro, será possível se inscrever para a lista de espera. A convocação dos candidatos será realizada a partir de 7 de fevereiro.



ProUni



A partir do dia 29, começam as inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas. Os interessados devem se inscrever até as 23h59 do dia 1º de fevereiro.



O processo seletivo é voltado para estudantes egressos do ensino médio na rede pública ou de escolas particulares caso tenham sido bolsistas integrais, pessoas com deficiência e professores da rede pública. O candidato também precisa ter renda familiar per capita de até três salários mínimos. Para participar do ProUni, o candidato não pode ter diploma de ensino superior.



A seleção é para o primeiro semestre de 2019 e as inscrições dever ser feitas pelo site do programa do Ministério da Educação (MEC).



Portugal



Os resultados do Enem também podem ser utilizados em instituições de ensino superior de Portugal. Segundo o Inep, já foram firmados convênios com 37 instituições, entre elas as universidades de Coimbra, de Lisboa e do Porto.



O convênio mais recente foi realizado com a Universidade Europeia, que oferece cursos nas áreas de Gestão, Direito, Psicologia, Comunicação e, de acordo com o instituto, um de seus destaques é a formação na área de Gestão Hoteleira e Turismo.



Um levantamento do Inep, considerando 23 instituições portuguesas e dados até abril de 2018, aponta que 1.200 brasileiros já ingressaram em faculdades de Portugal por meio desses convênios.