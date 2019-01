Jovem que voltou do Equador para aniversário da irmã é morto em assalto no Rio

Um jovem de 26 anos que morava no Equador e viajou ao Rio para comemorar o aniversário de 15 anos da irmã foi morto durante uma provável tentativa de assalto, na noite de quarta-feira, 16, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



Reinaldo Duarte Esteves morava com a família em São João de Meriti até um ano atrás, quando se mudou para o Equador para trabalhar em uma multinacional, segundo parentes.



Ele voltou ao Rio na última quinta-feira, 10, para rever a família e comemorar o aniversário da irmã, que completa 15 anos no próximo sábado, 19, e cuja festa ocorreria na quinta-feira da próxima semana, 24. Ele também aproveitaria para comemorar o próprio aniversário de 27 anos, no dia 30, e já havia alugado um barco, onde faria uma festa.



Na noite de quarta-feira, Esteves dirigia o carro da família pela Rua Goiás, nas imediações da Rodovia Presidente Dutra, quando foi abordado por assaltantes. Não se sabe se o rapaz reagiu, mas os ladrões atiraram e atingiram Esteves na axila.



Ele chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital. Os ladrões fugiram sem levar nada, e até a noite desta quinta-feira não haviam sido identificados nem detidos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).



"Reinaldo era como o pai dela, pagou a festa de aniversário inteira. E agora? Vamos festejar o quê? Estamos todos muito arrasados com essa tragédia", lamentou um primo de Esteves, André Felix, em entrevista ao site do jornal O Globo.