Blocos de rua se aquecem neste fim de semana em SP para pré-carnaval

Ainda está um pouco longe para o carnaval 2019, previsto para os dias 2 e 5 de março deste ano. Quem já quiser, no entanto, antecipar a folia, pode começar a se programar: o pré-carnaval já teve início em São Paulo, ainda que timidamente. Organizadores dos blocos de rua começam a aquecer os instrumentos, mas por enquanto em ensaios abertos e festas vespertinas privadas. A maioria deles é pago.



O carnaval de rua mesmo ainda deve levar algumas semanas para ganhar as ruas, quando 570 bloquinhos de rua vão se apresentar em todas as Prefeituras Regionais da capital entre fevereiro e março. O bairro de Pinheiros, na zona oeste, terá 118 blocos fazendo 138 desfiles, e a Sé, no centro, será palco de 164 blocos e 170 desfiles.



Quando será o carnaval 2019?



Oficialmente, o pré-carnaval da capital paulista será nos dias 22 e 23 de fevereiro. Já o Carnaval de Rua ocorrerá entre 2 e 5 de março. A programação completa do carnaval 2019 em SP pode ser vista aqui.



Veja a programação para os próximos dias:



18 de janeiro (sexta-feira)



Bloco Pagode Anos 90 - Esquenta De Carnaval



Horário: 23h às 5h



Local: Jai Club



Valor: R$10 - 20



19 de janeiro (sábado)



Bloco Filhos de Gil no Estúdio Bixiga



Horário: 23h às 5h



Local: Estúdio Bixiga



Valor: R$ 15 - 30



Bloco Pagu convida Marina Lima | É Carnaval!



Horário: 23h



Local: Casa Natura Musical



Valor: R$ 30 - 120



20 de janeiro (domingo)



Bloco Tarado Ni Você: festa Gente é Pra Brilhar!



Horário: 15h às 22h



Local: Espaço Nobre



Valor: R$ 55



Pré-Carnaval Domingo Ela Não Vai*



Horário: 16h - 23h



Local: Espaço 170



Valor: R$ 20



*dias 20 e 27 de janeiro; e ainda nos dias 3, 10, 17 e 24 de fevereiro



Banho de Espuma: Pilantragi grátis na Casa das Caldeiras



Horário: 15h às 23h



Local: Casa das Caldeiras



Valor: Grátis (mediante doação de 1 livro ou 1 kg de alimento não perecível)



22 de janeiro (terça-feira)



?Bloco Calor da Rua | francisco, el hombre - Ensaio Aberto!



Horário: 20h30 às 23h59



Local: Jazz nos Fundos



Valor: R$ 10 - 15



24 de janeiro (quinta-feira)



Bloco da Catuaba: Baile de Verão



Horário: 22h



Local: Rua Líbero Badaró, 589 - Sé



Valor: R$ 10 - 20



25 de janeiro (sexta-feira)



Esquenta bloco do Ó



Horário: 15h às 20h



Local: Ó do Borogodó



Valor: R$ 25 - 30



Pré-Carnaval no aniversário de São Paulo



Horário: ?9h às 23h59



Local: Museu da Imagem e do Som (MIS)



Valor: Grátis