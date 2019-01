Carnês do IPTU 2019 começam a ser enviados nesta quinta em São Paulo

Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2019 começam a ser enviados nesta quinta-feira, 17, para contribuintes que têm valores a pagar. O calendários e os valores do imposto podem ser consultados no site da Prefeitura (www.prefeitura.sp.gov.br).



Ao pagar à vista, o contribuinte terá um desconto de 3%. Neste ano, assim como em 2018, não haverá envio mensal de boletos para quem parcelar o pagamento. Será enviado um carnê único com todos os boletos das demais parcelas após o recebimento do primeiro carnê. O envio para quem é isento teve início na última terça-feira, 15.



As mudanças na emissão dos boletos foram feitas para economizar com a impressão dos documentos e também para evitar fraudes - golpistas enviavam falsos boletos para a casa dos cidadãos quando o documento era postado a cada mês de pagamento.



Neste ano, o imposto foi reajustado em 3,5%, valor da inflação estimada para o ano passado.



Calendário



Segundo a Prefeitura, as notificações serão enviadas até 14 de fevereiro e os pagamentos devem ser feitos de acordo com a data de vencimento. Para ter acesso ao calendário e aos valores do IPTU 2019, basta acessar o site e escolher a opção "emissão de 2ª via".



O pagamento pode ser feito no autoatendimento dos bancos ou internet banking, nas lotéricas ou por débito automático - após a escolha dessa modalidade.



O orçamento da gestão municipal deste ano, já sancionado pelo prefeito Bruno Covas (PSDB), prevê arrecadação total com o IPTU de R$ 10,5 bilhões - um sexto de toda a receita municipal.



Os primeiros carnês deverão ser postados nos Correios no próximo dia 17 e devem chegar até 23 de janeiro ao endereço do contribuinte. Já os últimos carnês serão postados no dia 14 de fevereiro, com recebimento previsto para o dia 20 de fevereiro.



Vencimentos



Os carnês, tanto para pagamento à vista quanto da primeira parcela, começam a vencer em 1º de fevereiro. O vencimento dos boletos vai até o dia 28 de fevereiro.



Caso não receba a notificação até a data-limite, o contribuinte poderá emitir a 2ª via no site da Prefeitura ou comunicar o não recebimento da notificação em qualquer subprefeitura.



Neste ano, a Prefeitura mantém as alterações na cobrança do imposto implementadas em 2018, com o envio de apenas dois boletos: um para o pagamento à vista, com desconto de 3%, e outro com as dez parcelas de quitação do imposto. As mudanças foram feitas para economizar com a impressão dos documentos e evitar fraudes.