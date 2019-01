Mulher dá à luz a menino na estação Brás do Metrô de São Paulo

Um mulher deu à luz a um menino na tarde desta terça-feira, 15, na Estação Brás do Metrô, na região central de São Paulo. Os funcionários da companhia ajudaram a realizar o parto de Otávio.



De acordo com informações do Metrô, passageiros informaram à equipe que trabalhava no local que uma mulher havia entrado em trabalho de parto. Os seguranças da estação a encaminharam à sala de primeiros socorros e realizaram os procedimentos protocolares para que o parto acontecesse.



A criança nasceu por volta das 14h e foi encaminhada junto com a mãe para o Hospital Municipal João XXIII, na Mooca.



Este é o 24º parto feito por funcionários do Metrô nas estações. O primeiro nascimento registrado no metrô ocorreu em 1976. Segundo a companhia, todos os funcionários são capacitados para atuarem em atendimento a trabalho de parto e primeiros socorros. "Os agentes de estação e de segurança recebem treinamento e passam por reciclagem anual para pronta atuação em situação do tipo", informou a empresa.