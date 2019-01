Assembleia Legislativa do CE vota hoje medidas contra violência no Estado

A Assembleia Legislativa do Ceará deve se reunir na tarde deste sábado, 12, em sessão extraordinária para votar um pacote de medidas anunciadas ontem pelo governador Camilo Santana, como a convocação de policiais da reserva; aumento na quantidade de horas extras que podem ser pagas a policiais civis e militares, além dos bombeiros e a criação da lei da recompensa, que prevê pagamento em dinheiro pelo Estado por informações da população que resultem na prevenção de atos criminosos e prisões.



A polícia militar do Ceará registrou dois novos ataques no Estado na madrugada deste sábado. Segundo a Agência Brasil, uma explosão derrubou uma torre de transmissão da Enel em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. Outra detonação atingiu o pátio de uma concessionária de veículos, danificando alguns automóveis.



Este é o 11º dia de ataques atribuídos a facções criminosas no Ceará. Ao todo, foram registradas 194 ataques desde o dia 2, que atingiram desde viadutos até ambulâncias, ônibus e delegacias. Segundo a polícia militar, 319 pessoas foram detidas desde então.