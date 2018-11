PF põe fogo em meia tonelada de cocaína, ecstasy e maconha em Natal

A Polícia Federal incinerou nesta segunda, 12, com autorização da Justiça, 488 quilos de drogas apreendidas nos últimos quatro anos no Rio Grande do Norte. A queima foi no alto-forno de uma empresa de tratamento de resíduos situada no Distrito Industrial de São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Natal.



A droga havia sido apreendida nos municípios de Natal, Parnamirim, São José de Mipibu, Goianinha, São Gonçalo do Amarante, e Macaíba.



Ao todo, foram queimados 367,95 kg de cocaína; 59,16 kg de ecstasy; 29,88 kg de maconha e ainda 31,81 kg de "substâncias não classificadas, as quais geralmente são utilizadas para misturar e aumentar o volume da droga".



Segundo a Comunicação Social da PF no Rio Grande do Norte, além dos policiais federais acompanharam a grande incineração representantes do Ministério Público Estadual e da Vigilância Sanitária.