Jovem é detida por tramar com o namorado morte do pai em Ubatuba (SP)

Uma jovem de 19 anos e o namorado dela de 24 anos são ouvidos na manhã desta sexta-feira, 9, pela polícia de Ubatuba (SP) sob a suspeita de tramarem a morte de um advogado de 43 anos. A vítima, Luciano Pedroso de Toledo, é pai da acusada que, com o namorado, teria contratado o assassino.



O advogado foi alvejado com cinco tiros e seu corpo foi encontrado em sua casa, no bairro Estufa 1, na noite desta quinta-feira, dia 8. Os suspeitos teriam confessado o crime e responderão por homicídio qualificado.



Para justificar o ato, a jovem alega que teria sofrido abuso do pai na infância, o que ainda está sendo apurado. O namorado dela conta com passagens pela polícia pelos crimes de roubo e furto.



A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Ubatuba, mas até por volta das 10h45 o casal continuava prestando depoimento. O assassino, por sua vez, seguia foragido.