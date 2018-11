Marcos Mion apresenta projeto sobre autismo à Prefeitura de São Paulo

Não é de hoje que Marcos Mion fala sobre Transtorno de Espectro Autista e se dedica ao tema em entrevistas e nas redes sociais. Um dos filhos do apresentador, Romeu, de 13 anos, foi diagnosticado com a patologia desde cedo.



O humorista sempre estimula o filho por meio de brincadeiras e músicas. Mion explica que o garoto, por ter autismo, precisa de rotina, do contrário, fica irritado - e até mesmo desesperado, algumas vezes. A criação de Romeu é compartilhada por Marcos Mion em suas redes sociais.



Nesta quarta-feira, 7, o apresentador publicou uma foto com o nome dele escrito em uma das mesas de reunião ocorrida na Prefeitura de São Paulo. "Estamos saindo da prefeitura agora com um projeto que tenho há muito tempo. Vou falar mais para vocês a respeito, mas acho que agora vai", publicou, sem, porém, revelar detalhes do programa.



O humorista avalia que, caso seja aceito, o projeto irá mudar a vida de muita gente que sofre com o problema. "Eu tenho certeza de que, saindo e tendo a chancela, a prefeitura abraçando, vai mudar a vida de milhares de famílias com crianças autistas", disse.



Homenagem



Em julho passado, Marcos Mion prestou uma homenagem ao filho no Instagram. "Eu só conseguia imaginar onde meu sonho de ter uma família chegaria, mas começando com o Romeo, dentro do espectro autista, eu já sabia que tudo seria muito melhor, mais intenso e lindo do que eu poderia ter imaginado", disse o apresentador na ocasião.