Rodovias federais registram 59 mortes durante o feriado de Finados

Os acidentes resultaram em 59 pessoas mortas em rodovias federais de todo o País durante o feriado prolongado de Finados, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 5, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os 682 acidentes atendidos desde a quinta-feira, 1º, à meia-noite de domingo, 4, pela PRF deixaram ainda 852 feridos. Conforme a polícia, houve redução de 21% no número de acidentes, que tinham sido 862 em 2017, com 1.015 feridos e 73 mortos.



Ainda segundo o balanço, a PRF realizou 8.186 testes de embriaguez em motoristas e 694 foram autuados por apresentarem teor de álcool no sangue. Outros 3.493 condutores foram autuados por ultrapassagens indevidas. Os policiais flagraram 2.085 ocupantes de veículos que não usavam cinto de segurança.



A falta de uso de cadeirinha para transporte de crianças resultou em 424 autuações. Ao longo da Operação Finados, a PRF prendeu 378 pessoas por crimes diversos, entre eles o tráfico de drogas. Foram apreendidos 123 quilos de cocaína e 1,4 mil quilos de maconha.