Incêndio atinge Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, no Rio

Um incêndio atinge agora a área de ambulâncias do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os bombeiros já estão trabalhando no local, mas ainda não têm informações se o fogo foi controlado.De acordo com o Centro de Operações Rio, a Avenida Ayrton Senna está com a pista lateral, no sentido Linha Amarela, interditada e o tráfego na rodovia tem retenções nesse trecho, que fica próximo ao terminal de ônibus Alvorada, no entroncamento da Avenida das Américas com a Ayrton Senna. Os motoristas devem seguir pela pista central.