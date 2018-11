Jovem se fantasia com traje da Ku Klux Klan em festa no interior de SP

Fotos de um jovem vestindo uma fantasia da organização racista Ku Klux Klan durante uma festa de Halloween causaram polêmica no interior paulista. As imagens foram divulgadas por uma academia de crossfit de Araçatuba, onde ocorreu o evento.



A Ku Klux Klan surgiu nos Estados Unidos por volta de 1865 e ficou conhecida por pregar a supremacia branca e o ódio a negros e judeus.



Nas fotos que circulam nas redes sociais, o rapaz aparece abraçado a outras pessoas e também no meio de um grupo. Além do capuz em formato de cone e das vestes brancas, a fantasia incluía o brasão do grupo.



As imagens geraram discussão na internet e alguns usaram termos como "nojo" e "festa racista" para definir as cenas. Algumas pessoas tentaram rebater as críticas.



A academia divulgou nota para dizer que não concorda com qualquer forma de discriminação e preconceito. E que "se solidariza com todos que sofreram algum tipo de constrangimento e discriminação com o ocorrido".



Explicação



As fotos foram publicadas nesta semana, mas a festa teria acontecido no último sábado, 27. A reportagem não conseguiu falar com o rapaz que vestia a fantasia, mas, em entrevista nesta quinta-feira, 1º, à TV TEM, retransmissora da Globo na região, ele afirmou que não é racista e que se inspirou em "fantasmas".



Ele alegou que imaginou que as fotos fossem divulgadas apenas internamente no grupo da academia, pois sabia que as pessoas "não entenderiam se vissem".