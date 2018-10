Polícia de SP acha arsenal enterrado em área de Hortolândia

Uma metralhadora .50, quatro fuzis, uma escopeta, coletes à prova de bala, capacetes, roupas camufladas, carregadores, munições e outros equipamentos foram encontrados na madrugada desta terça-feira, 30, pela Polícia Militar em Hortolândia, cidade do interior de São Paulo.



O arsenal estava enterrado em uma área no Jardim Novo Ângulo e foi localizado após denúncia anônima. Policiais disseram acreditar que essas armas, de uso restrito das Forças Armadas, seriam usadas por bandidos em ataques a bancos, carros fortes e empresas de transporte de valores.



A polícia informou que primeiro foi encontrada a metralhadora, capaz de derrubar até helicópteros, enterrada e enrolada em um plástico. Os agentes, então, resolveram cavar em outros pontos por perto e localizaram o restante do armamento dentro de um tambor.



Apuração



O terreno fica na Estrada do Furlan, perto de um cemitério. Há informações de que quatro homens teriam sido vistos enterrando algo no local, mas ninguém foi preso e a investigação tentará agora chegar aos donos desse material.