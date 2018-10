Trecho da rodovia Castelo Branco em SP terá velocidade máxima reduzida

Um dos trechos mais movimentados da rodovia Castelo Branco, próximo da capital paulista, terá a velocidade máxima reduzida de 120 km/h para 100 km/h para veículos leves, a partir do dia 17 de novembro. Para os veículos de carga, a redução será dos atuais 90 km/h para 80 km/h.



A mudança vai acontecer no trecho entre o km 26,4 (Barueri) e o km 33 (Itapevi) da pista oeste - sentido interior -, por onde trafegam diariamente 215 mil veículos. Na pista leste (sentido capital), a máxima já é de 100 km/h - 80 para caminhões. A mudança está sendo informada em painéis de mensagem da rodovia.



De acordo com a concessionária CCR Viaoeste, a adequação da velocidade regulamentada será feita com base em estudos técnicos realizados nesse segmento da rodovia, "caracterizado pela alta interferência de tráfego urbano que interage com o tráfego de longa distância para a região oeste do Estado".



O objetivo, segundo a Viaoeste, é manter os níveis de conforto e segurança da rodovia. A Castelo Branco, que completa este mês 50 anos, está entre as dez melhores rodovias brasileiras, segundo pesquisa divulgada no início deste mês pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).