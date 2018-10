Cyrela lamenta falecimento de Rogério Jonas Zylbersztajn

A Cyrela publicou há pouco uma nota informando que lamenta profundamente o falecimento do conselheiro e diretor geral da regional Rio de Janeiro RJZ Cyrela, Rogério Jonas Zylbersztajn, e se solidariza com todos os familiares, amigos e colaboradores nesse momento de tristeza.



A companhia lembra que Zylbersztajn foi o fundador da RJZ Engenharia e teve importante atuação no desenvolvimento do mercado imobiliário na cidade do Rio de Janeiro e em iniciativas filantrópicas junto à comunidade judaica e organizações sociais.