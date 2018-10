Portaria autoriza emprego da Força Nacional em apoio a trabalho do ICMBio

Foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 25, a Portaria 180, do Ministério da Segurança Pública, que autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) pelo prazo de 180 dias, nas ações de fiscalização das unidades de conservação federais, com ênfase no combate ao desmatamento na região amazônica. O prazo de apoio poderá ser prorrogado, se for necessário.



O envio de homens da Força Nacional à região Norte já tinha sido anunciado na quarta-feira, 24, pelo ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, que fez a solicitação à pasta de Segurança Pública.



No fim de semana, equipes do ICMBio foram alvos de ataques durante operações de combate ao desmatamento na Amazônia. Viaturas de fiscais do órgão e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foram incendiadas e depredadas em Rondônia. Em outra ação, no Pará, fiscais ficaram ilhados durante sete horas, depois que criminosos incendiaram pontes e fizeram fogueiras à beira da BR-163. Não houve feridos.