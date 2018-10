Mãe com filho no colo é morta a facada em assalto na região metropolitana do Rio

Uma mulher foi assassinada com uma facada no peito enquanto segurava a filha no colo em Itaguaí, na região metropolitana do Rio. Luana Alves de Albuquerque, de 25 anos, foi atingida durante um assalto na noite deste domingo, 21, na Rodovia Rio-Santos.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o crime ocorreu na altura do quilômetro 398, por volta das 20h do domingo. O criminoso, ainda não identificado, teria esfaqueado Luana ao tentar roubar o automóvel em que ela viajava com a família.



A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense abriu inquérito policial para investigar o caso. Agentes da delegacia realizaram diligências em busca de testemunhas e imagens que possam ajudar nas investigações. Perícia foi realizada no local do crime.