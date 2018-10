PM aposentado é morto na zona leste; filho e sogra são baleados

Um policial militar aposentado foi morto e outras duas pessoas foram baleadas durante um roubo na região de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 19.



Segundo a Polícia Militar, o agente aposentado chegava à residência de parentes em um carro acompanhado de seu filho e sua nora, por volta das 15h30, quando quatro criminosos renderam os três e anunciaram o assalto. O policial estava armado e reagiu. Houve troca de tiros.



O PM, seu filho e sua sogra, que estavam na frente da casa, foram atingidos pelos disparos do grupo. O policial não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



Sua sogra foi socorrida e levada ao Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista, também na zona leste. Já o filho do agente foi encaminhado ao Hospital das Clínicas, na zona oeste. Não há informações sobre o estado de saúde das duas vítimas.



Os criminosos fugiram e levaram o carro da família. Ninguém havia sido preso até o fim da noite desta sexta. O caso foi registrado no 59º Distrito Policial (Jardim dos Ipês).