Filha do traficante Nem aparece em vídeo negociando com PCC retomada da Rocinha

Filha do traficante Antônio Bonfim Lopes, o Nem, Eduarda dos Santos Lopes, de 19 anos, aparece em um vídeo negociando a invasão da favela da Rocinha, na zona Sul do Rio de Janeiro, com traficantes do PCC, de São Paulo.



O vídeo está com policiais da Delegacia de Combate às Drogas (Decod), que investigam uma suposta tentativa de retomada do território disputado por Nem, preso em Porto Velho (RO). A informação é do site G1, da Rede Globo.



No vídeo, Eduarda aparece acompanhada de traficantes e do namorado, Adriano Cardoso da Silva, conhecido como Modelo. Em outra gravação, o casal participa de uma reunião com integrantes da quadrilha paulista, durante a qual planejaram a retomada da Rocinha.



A polícia suspeita que a filha do traficante tenha assumido a função antes desempenhada por Danúbia Rangel, mulher de Nem, presa em outubro do ano passado.



A Decod acredita que o plano era que pelo menos 80 criminosos participassem da operação de retomada do controle da favela carioca utilizando arsenal de guerra.



O projeto, no entanto, foi interrompido e pedidas as prisões dos envolvidos que aparecem no vídeo.