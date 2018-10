PF apreende seis pistolas em embalagens de perfume no Aeroporto de Congonhas

A Polícia Federal (PF) prendeu um homem com seis pistolas Glock semiautomáticas, com a numeração raspada, no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 18. O passageiro viajava de Curitiba com destino ao Rio e fazia conexão em São Paulo.



Durante fiscalização de rotina nas bagagens despachadas, foram localizados "objetos metálicos em uma mala". Identificado o viajante, a mala foi aberta e, dentro dela, as armas foram encontradas escondidas em embalagem de perfumes.



Os policiais federais identificaram seis pistolas semiautomáticas, marca Glock, de uso restrito, calibre .40, todas com a numeração raspada. Esse tipo de arma, devidamente identificada, somente pode ser adquirido por forças de segurança e atiradores desportivos regularmente registrados.



O portador das armas, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante pelo crime de ocultar, transportar e adulterar arma de fogo de uso restrito, previsto no Estatuto do Desarmamento, com penas de 6 a 12 anos de prisão.



A PF informou que o suspeito será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A PF destacou que vai prosseguir nas investigações para "identificar os vendedores e os destinatários das armas".