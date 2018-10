Perfil de estupro em SP muda de acordo com região, diz relatório do Sou da Paz

Relatório do Instituto Sou da Paz, divulgado em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo, revela que a cidade de São Paulo está no topo do ranking de exposição a crimes patrimoniais violentos, como roubos. O índice mede o risco nas cidades e permite comparações.



Entre os indicadores, o IECV Dignidade Sexual é o único que piorou no Estado inteiro. Após analisar a dinâmica do crime nas áreas com pior resultado, o Sou da Paz concluiu que o perfil de estupros varia de acordo com a região e, por isso, cada uma demanda políticas de segurança específicas.



Segundo o relatório, as áreas com maior risco de estupro no interior são Ibiúna e Itanhaém. Na capital, o destaque negativo é das regiões da Consolação (4.º Distrito Policial) e Pari (12.º DP), ambas no centro.



Ao analisar os boletins de ocorrência registrados no primeiro semestre, o Sou da Paz constatou que 86% das vítimas em Ibiúna tinham até 15 anos. Em Itanhaém, o índice foi de 60%. Nesses casos, os crimes eram cometidos, na maioria das vezes, por pessoas próximas do círculo pessoal, como parentes, vizinhos ou amigos.



Já na capital paulista o cenário se inverte: 25% das vítimas na Consolação e 27% no Pari faziam parte dessa faixa etária. Também era maior o porcentual de crimes cometidos fora do ambiente doméstico. "Os casos de violência sexual praticados por pessoas que as vítimas não conheciam previamente foram muito mais representativos, chegando a 50% no 4.º DP (Consolação)", diz o relatório. Na Consolação, um quarto dos estupros aconteceu em vias públicas e outros 42% em espaços privados que não eram residências.



Em nota, a SSP reconhece não existir um padrão nesse tipo de crime, mas diz que "a análise do histórico acrescenta pouca possibilidade no tocante à prevenção pela presença". Segundo a pasta, 85% dos estupros no Estado ocorrem em locais "fora da competência de atuação preventiva da polícia, sendo 65% no interior de residências". "E São Paulo é pioneiro no combate à violência doméstica, contando com 133 Delegacias da Mulher." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.