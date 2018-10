Câmara aprova MP que cria 164 cargos para o Ministério da Segurança Pública

A Câmara aprovou nesta terça-feira a Medida Provisória 840, que cria 164 cargos comissionados destinados ao Ministério da Segurança Pública para atender a necessidades dessa área no governo. Os deputados acataram o texto original da matéria, que será enviada ao Senado.



Os deputados debatem agora a Medida Provisória 848/18, que cria uma linha de crédito, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para socorrer as santas casas e os hospitais filantrópicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A expectativa, no entanto, é que o projeto não seja votado nesta terça-feira, 16, já que não há acordo entre os deputados.