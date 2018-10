Jovem é preso suspeito de matar a mãe com mais de 30 facadas

Um jovem de 20 anos foi preso na madrugada deste domingo, 14, suspeito de matar a mãe com 31 facadas no bairro Jardim 2000, em Itápolis, no interior de São Paulo. Luzia Aparecida Oraveis, de 50 anos, foi encontrada no chão de casa e chegou a ser socorrida, mas não resistiu.



De acordo com a polícia, o crime teria ocorrido depois de uma discussão entre mãe e filho. A vítima foi atingida nas regiões do rosto, tórax, abdômen e braços.



Policiais foram chamados após gritos serem ouvidos vindos do imóvel. O suspeito Leonardo Oraveis foi localizado e detido no telhado da casa. No quarto dele, os agentes encontraram 287 pinos de cocaína.



Oraveis estava apenas de cueca e foi levado para a delegacia, segundo a polícia. Vizinhos contaram que eram comuns suas brigas com a mãe por causa do envolvimento com as drogas.



Autuado em flagrante por homicídio doloso, ele também será investigado por suspeita de tráfico de drogas. A reportagem não conseguiu contato com o suspeito, que também não tinha constituído advogado até a tarde deste domingo (14).