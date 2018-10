Motorista enfrenta trânsito intenso nas rodovias de SP na volta do feriado

As rodovias do Estado de São Paulo estão com movimento intenso de veículos neste domingo, 14, na volta do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Diversos trechos apresentam pontos de lentidão e congestionamento, especialmente nas vias que ligam o litoral à região metropolitana.



Para quem sai da Praia Grande, há lentidão entre os quilômetros 51 e 47, no sentido litoral da Rodovia dos Imigrantes, e está congestionado o trecho entre os quilômetros 70 e 60.



Na Baixada Santista, o tráfego é intenso para os motoristas que estavam no Guarujá. A lentidão se concentra entre dois trechos da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, do quilômetro 5 ao 1 e do quilômetro 248 ao 254. Já na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, o trânsito está lento entre os quilômetros 272 ao 274 e 283 e 280.



A volta segue congestionada também no trecho de serra da Anchieta entre os quilômetros 54 e 50 da pista sul.



Rodovia Castelo Branco



A lentidão se concentra entre os quilômetros 74 e 55 da pista expressa, sentido capital, nas cidades de Itu, Mairinque, São Paulo e Araçariguama.



Rodovia dos Bandeirantes



Tráfego intenso entre quilômetros 73 e 71, sentido interior capital, na altura de Itupeva, e entre os quilômetros 16 e 13, também no sentido capital, na chegada pelas Marginais.



Rodovia dos Tamoios



Após a reabertura no sábado (13), o trânsito é intenso, com pontos de lentidão no trecho de serra, sentido São José dos Campos.